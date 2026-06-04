Al menos 23 municipios en Antioquia no registran ni un solo homicidio este 2026

Bajo Cauca, Magdalena Medio, Valle de Aburrá, Suroeste y Urabá presentan disminución en el delito de homicidio este año, lo que hace que a la fecha y en comparación con 2025, las autoridades destaquen que ha bajado en un 3.1%. El panorama sigue planteando retos para subregiones como el Norte, Nordeste y Oriente, territorios que recientemente han sido epicentros de hechos violentos.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Martínez, destacó que la tendencia se ha mantenido durante los últimos meses. En marzo se registraron 40 homicidios menos que en el mismo mes del año anterior; en abril la reducción fue de 17 casos; en mayo se presentaron 12 homicidios menos y, durante el primer día de junio, ya se contabilizan cinco casos menos frente al mismo periodo de 2025.

El Bajo Cauca presenta una disminución del 48,4 % en los homicidios; el Magdalena Medio registra una reducción del 27,3 %; el Valle de Aburrá del 20,5 %; el Suroeste del 9,8 % y Urabá del 6,7 %.

"Hoy, la cifra de homicidios en el departamento presenta un comportamiento estable. Podemos decir que hoy tenemos una reducción del 3.1 por 100 con respecto al año inmediatamente anterior. Tenemos cuatro subregiones que nos ayudan a presentar este decremento tan importante. La tasa sirve para incrementar las capacidades de la Fuerza Pública", indicó el mandatario.



A la par, 23 municipios antioqueños no han registrado homicidios durante 2026. Se trata de Abriaquí, Alejandría, Arboletes, Argelia, Armenia, Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Concepción, Guadalupe, Guatapé, La Pintada, Liborina, Montebello, Murindó, Olaya, Puerto Nare, Sabaneta, San Francisco, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Sopetrán y Vigía del Fuerte.

En total, con recursos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Gobernación ha entregado 55 camionetas, 6 de ellas blindadas, 178 motocicletas un camión, seis botes, una lancha, 5 antidrones, 574 cascos balísticos ,706 chalecos antibalas, entre otros elementos de dotación.