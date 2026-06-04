Seis caballos muertos dejó ataque con dron por parte de grupos armados en El Bagre, Antioquia

Ni los animales están a salvo: seis caballos muertos dejó ataque con dron en El Bagre, Antioquia. La Defensoría del Pueblo ya había alertado de la grave situación humanitaria en la zonaLas consecuencias de la confrontación armada en el corregimiento de Puerto López, en El Bagre (Antioquia), también están alcanzando a los animales que hacen parte del sustento de las familias campesinas.

Se conocieron imágenes impactantes, captadas por los mismos campesinos de la zona y donde se ve que seis caballos aparecieron muertos, una vaca quedó agonizante y una mula resultó herida en un potrero de la vereda Santa Isabel de Amará.

Allí se registraron combates y horas después personas de la comunidad se acercaron y evidenciaron lo sucedido.

#Video Ni los animales están a salvo: seis caballos muertos dejó ataque con un dron utilizado por grupos armados en el municipio de #ElBagre, #Antioquia. La @DefensoriaCol ya había alertado de la grave situación humanitaria en la zona. #MañanasBlu @AndresJRendonC @mindefensa pic.twitter.com/5jnisKROxf — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 4, 2026

Según denunció la Personería de El Bagre, la explosión de uno de los artefactos utilizados en medio de las confrontaciones ocasionó la muerte y las heridas de estos animales, que pertenecían a familias de la región y constituían bienes fundamentales para sus actividades productivas y su subsistencia.



Este hecho se suma a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el deterioro de la situación humanitaria en Puerto López, donde la disputa entre las disidencias de ‘Calarcá’, del Bloque Magdalena Medio, y el Clan del Golfo ha convertido la zona en uno de los principales escenarios de confrontación por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilegales.

La entidad advirtió que el uso recurrente de drones en medio del conflicto está generando afectaciones sobre viviendas, infraestructura y bienes de subsistencia de las comunidades campesinas. Incluso señaló que estos ataques han provocado daños a animales destinados al sustento de las familias, aumentando los riesgos para la población civil.

“La recurrencia y gravedad de estos hechos evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio”, indicó la Defensoría.

#BajoCauca Advertimos que la situación que enfrenta el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, Antioquia, se ha convertido en una de las principales expresiones de la disputa que actualmente sostienen las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan… pic.twitter.com/7RNyFVl5Dk — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 3, 2026

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La Defensoría indicó además que durante 2026 se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia y Bolívar, que han dejado más de 2.400 personas afectadas, así como seis eventos de confinamiento que han restringido la movilidad de más de 7.700 habitantes.