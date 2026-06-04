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Cayó alias ‘Papucho’, sicario de 17 años responsable de al menos 20 homicidios en Bogotá

El adolescente fue capturado tras un ataque sicarial en Los Mártires. Durante el operativo, la Policía le encontró una pistola con supresor de sonido.

Alias 'Papucho', señalado sicario
Alias 'Papucho', señalado sicario
Foto: captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Un adolescente de 17 años, conocido con el alias de ‘Papucho’, fue capturado luego de que llevara a cabo un ataque sicarial en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, pleno centro de Bogotá.

El menor es señalado por las autoridades de estar involucrado en por lo menos 20 homicidios ocurridos en diferentes zonas de la capital, especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar.

La captura se produjo luego de que la Central de Comunicaciones alertara sobre un ataque con arma de fuego que dejó a una persona herida en plena vía pública. Tras recibir la información, uniformados activaron de inmediato un plan candado y desplegaron labores de búsqueda por varios puntos del sector para ubicar al sicario.

Minutos después, los policías localizaron a un joven que intentaba escapar por la carrera 17. Durante el procedimiento de registro, las autoridades le encontraron una pistola, un proveedor y un supresor de sonido, elementos que fueron incautados como material probatorio dentro de la investigación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias ‘Papucho’ estaría vinculado a diferentes hechos sicariales contra habitantes de Ciudad Bolívar. Las autoridades buscan establecer si el adolescente haría parte de una estructura delincuencial dedicada al sicariato y otros delitos en Bogotá.

El menor fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro de internamiento mientras avanzan las investigaciones judiciales.

La víctima del ataque fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

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