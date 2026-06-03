Familia busca a comerciante costarricense perdido en Bogotá: salió a cenar y no hay rastro de él

Es incierto el paradero de Alejandro Calderón Hernandez, un ciudadano de Costa Rica que llegó a Bogotá para comprar mercancía para un emprendimiento personal. De acuerdo con lo que cuenta su hermano, Andrey Calderon, los viajes de Alejandro eran frecuentes hacia Colombia. Como lo cuenta, asegura que estaba alojado en un hotel de la localidad de Santa Fe en el centro de Bogotá por cercanías a los sitios donde compraba los productos.

“Ese 29 de mayo en horas de la mañana llegó a Bogotá a comprar. El ha ido otra veces a Colombia y esta es la tercera vez que va. Lo que sabemos es que llgó al hotel sobre las 6:30 p. m. ya con la mercancía para descansar. Y lo que sabemos es que como a las 7:30 p. m. u 8:00 p. m. salió del hotel. Pero despues de esa hora perdemos comunicación.” Concluye Andrey, hermano de Alejandro.

De acuerdo con el relato, Alejandro habría salido del hotel solo con una billetera y su celular, pero hasta el momento no han tenido señales de él. Por ahora, la familia asegura que la mercancía que llegó a comprar estaba relacionada con ropa como gorras y ropa para mujer. Sin emabergo, descartan que Alejandro en Colombia, en viajes anteriores, haya tenido inconvenientes.

“Lo que nos han dicho es que es un lugar peligroso, pero me imagino que el lo conocia porque económicamente la sale mas barato. Y ha llegado varias veces allá.” Aseguró Andrey.



Por ahora, a Bogotá llegaron familiares de Alejandro para averiguar por el paradero, pero aseguran que en los recorridos en hospitales y en Medicina Legal no les han dado respuesta.

“En la embajada nos dijeron que estaban haciendo un metodo de estafa o robo a turistas, y que los drogaban. Esa es una hipótesis que tenemos. Parece que esa droga dura cinco o más dias.” concluye.

Por ahora, Blu Radio se contactó con las autopriades de busqueda en Bogotá y confirmaron que la búsqueda del ciudadano constrarrisence está vigentes.