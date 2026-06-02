Pesas, “plumas” y madrugadas: así cayó banda de ladrones de motos en Bogotá

Durante un año completo, las autoridades siguieron silenciosamente los movimientos de una estructura delincuencial que, según la investigación, se había especializado en el robo de motocicletas en Bogotá. El grupo, conocido como ‘Los Astutos’, terminó desarticulado tras una serie de allanamientos realizados en las localidades de Engativá y Suba.

La investigación permitió descubrir cómo delinquían los ladrones, quienes se enfocaban principalmente en motocicletas de media y alta gama dejadas en la vía pública. Según las autoridades, los delincuentes patrullaban barrios residenciales en busca de motos estacionadas frente a viviendas, conjuntos o sobre andenes, esperando especialmente las horas de la noche y la madrugada para actuar sin levantar sospechas.

Una vez elegían el objetivo, utilizaban herramientas conocidas en el mundo criminal como “pesas” y “plumas”, elementos metálicos adaptados para forzar los sistemas de encendido y los seguros de las motocicletas. Con estas herramientas lograban violentar los switches de seguridad en cuestión de minutos y encender los vehículos sin necesidad de llaves originales.

Los investigadores lograron establecer que la banda tenía funciones específicas para cada integrante. Alias ‘Castro’, considerado el cabecilla, coordinaba los movimientos del grupo y definía la logística de los robos. De acuerdo con el expediente, ya había sido capturado anteriormente por hurto y había pagado una condena de tres años.



Otra de las piezas clave era alias ‘Katherine’, señalada de coordinar quiénes salían a cometer los robos y de organizar los sitios donde escondían las motocicletas hurtadas. Las pesquisas indican que varios de esos vehículos eran llevados a viviendas y parqueaderos ubicados en los barrios Bachué y Bochica antes de ser comercializados ilegalmente.

Alias ‘Fideo’ y alias ‘Cano’ serían quienes ejecutaban directamente los hurtos. Durante los operativos, ‘Fideo’ intentó escapar por los techos de las viviendas allanadas, aunque finalmente fue capturado. Las autoridades también establecieron que este hombre cumplía una medida de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes desde 2023.

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En medio de las diligencias judiciales también fue capturado alias ‘Wilson’, pareja sentimental de ‘Katherine’, quien fue sorprendido en flagrancia por tráfico de drogas y tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos hurto y porte ilegal de armas.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron un revólver calibre .38, munición, una placa de motocicleta con reporte de robo y varias herramientas que presuntamente eran utilizadas para cometer los hurtos. Según la investigación, la estructura obtenía ganancias ilegales cercanas a los 270 millones de pesos.

Para seguirle la pista al grupo delincuencial, los investigadores realizaron interceptaciones telefónicas, seguimientos, reconocimientos fotográficos, inspecciones judiciales y análisis de comunicaciones durante meses. Todo ese material terminó convirtiéndose en pieza clave para identificar el funcionamiento interno de la organización.

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Los capturados fueron enviados a prisión mientras avanzan los procesos judiciales en su contra por concierto para delinquir y hurto agravado.