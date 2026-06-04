Comunidad golpeó a ladrones que intentaron robar en Bogotá: víctima terminó herida por defenderse

Un intento de robo en el occidente de Bogotá terminó con dos presuntos delincuentes capturados por la Policía, una víctima herida de bala y una fuerte reacción de la comunidad que retuvo y golpeó a los señalados responsables antes de que fueran rescatados por las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el sector de Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá, específicamente en la carrera 113 con calle 81. De acuerdo con la información recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, dos hombres que se movilizaban en motocicleta intentaron arrebatarle el celular a un peatón que caminaba por la zona.

Sin embargo, la víctima decidió enfrentarlos. Según el video, se abalanzó contra los asaltantes, lo que provocó que estos perdieran el control de la motocicleta y cayeran al suelo.

#OjoDeLaNoche | En el barrio Ciudadela Colsubsidio los vecinos frustraron un robo. Delincuentes en moto intentaron robar a un peatón y casi son linchados.



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La situación fue observada por varios residentes del sector, quienes reaccionaron de inmediato. Al menos entre 10 y 15 personas rodearon a los sospechosos, les quitaron los cascos y los agredieron físicamente mientras intentaban evitar su fuga.



En medio del forcejeo y mientras los presuntos delincuentes intentaban escapar de la comunidad, uno de ellos accionó un arma traumática e hirió al ciudadano que se había resistido al robo.

El oficial de inspección de la Policía explicó que la víctima recibió una lesión en el abdomen.

“Por las últimas horas, en Ciudadela Colsubsidio, una persona es agredida por parte de dos individuos quienes lo atacan con arma traumática y le generan una lesión a la altura del abdomen. Posteriormente, en su huida, la comunidad logra atrapar a estos individuos, y en la rápida reacción de la Policía se capturan a los sujetos, se incauta el arma traumática, y en este momento están siendo judicializados tanto por el porte del arma como por el hurto”, señaló el uniformado.

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Tras la emergencia, el herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según el reporte entregado por las autoridades, la víctima se encuentra fuera de peligro y las heridas no comprometen su vida.

“Afortunadamente esta persona es trasladada de manera inmediata al centro asistencial y de acuerdo al reporte de los galenos no reviste compromiso para su vida, está fuera de peligro”, indicó el oficial.

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Mientras tanto, los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y enfrentan un proceso de judicialización por los delitos relacionados con el hurto y el porte del arma utilizada durante el hecho.

La motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos terminó con severos daños tras la caída y los posteriores incidentes registrados en el lugar.

Otro hecho violento en Engativá dejó un hombre muerto

Horas después, también en la localidad de Engativá, se registró un homicidio en límites de los barrios Gran Granada y Villas de Granada.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de las 9 de la noche unidades de Policía que patrullaban el sector escucharon varias detonaciones en un callejón. Tras acudir al lugar, encontraron a un hombre de aproximadamente 45 años tendido cerca de unas bolsas de basura.

La víctima presentaba dos impactos de bala y falleció en el sitio.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y los motivos detrás del crimen.