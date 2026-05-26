Riña a machete entre dos familias en Rionegro, Antioquia, dejó cinco personas heridas

Una riña a machete entre dos familias en Rionegro, Oriente de Antioquia, dejó cinco personas heridas. Autoridades locales destacaron la reacción de la policía para evitar una tragedia mayor.

Casos de intolerancia siguen generando preocupación en autoridades antioqueñas, especialmente cuando se ven involucradas importantes números de personas.

Este es el caso de uno de los más recientes hechos que se registró en el corregimiento de San Antonio de Pereira en el municipio de Rionegro, donde videos ciudadanos dieron cuenta de una fuerte confrontación entre integrantes de dos familias utilizando incluso armas blancas como cuchillos y machetes.

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Según indicó Jorge Cerón, subsecretario de Seguridad del municipio, tras la situación en la que incluso a los protagonistas no les importó la lluvia ni el paso constante de vehículos por la vía al sector de Pietrasanta, cerca a la glorieta Sidney, cinco personas resultaron heridas y trasladadas a centros asistenciales.



“Hasta el momento tenemos reporte de que las personas están estables de salud. Invitamos a la comunidad a la tolerancia, a dirimir esos conflictos de manera pacífica, a no entrar en esas vías de hecho donde no nos dejan sino consecuencias lamentables”, aseveró.

La administración local destacó la rápida activación de los mecanismos para atender la emergencia tras recibir el reporte de la novedad a la línea 123.

“Se logró una reacción inmediata por parte de la Policía Nacional, que desplegó cerca de 25 unidades para atender la situación, controlar el altercado y evitar consecuencias mayores”, aseguraron en un comunicado.

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Hasta ahora se desconocen los motivos que generaron la confrontación y si algunos de los involucrados recibirán sanciones por sus conductas.