En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta naranja hospitalaria en Antioquia: hasta en helicóptero trasladan pacientes por lluvias

Alerta naranja hospitalaria en Antioquia: hasta en helicóptero trasladan pacientes por lluvias

En Murindó se inundó el hospital local, por lo que las autoridades departamentales evalúan adquirir una lancha ambulancia para municipios con acceso fluvial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad