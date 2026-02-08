Alerta naranja hospitalaria en Antioquia: hasta en helicóptero trasladan pacientes por lluvias

La emergencia por lluvias en el Urabá antioqueño está poniendo a prueba el traslado de pacientes vía terrestre. Con vías inundadas, derrumbes y municipios incomunicados, la Secretaría de Salud de Antioquia decretó alerta naranja y activó un plan especial para garantizar la atención médica, también ante las dificultades de transitar por las inundaciones.

La secretaria de esa dependencia, Marta Cecilia Ramírez, explicó que el mayor reto ha sido el colapso de las vías, lo que ha obligado a coordinar cambios de ambulancia en carretera, habilitar trayectos alternos y, en los casos más complejos, gestionar evacuaciones aéreas. De hecho, algunos pacientes han sido trasladados en helicóptero desde zonas donde el acceso terrestre es imposible.

Ramírez indicó que las remisiones se han realizado hacia Montería, Medellín y otros municipios con capacidad hospitalaria, de acuerdo con información del DAGRAN y el Puesto de Mando Unificado.

"Con el proyecto Contigo, que es el de Telesalud, hemos acompañado mucho a los médicos en el territorio para que resuelvan allí y no tengan que trasladar a los pacientes. Pero aquellos que se han trasladado, a veces hay que hacer transbordos de ambulancias, hay que buscar vías alternas. Hemos tenido que sacar pacientes en helicóptero de los sitios donde se puede, o sea, ha habido que hacer una logística donde haya afectación de las vías, pues, como lo he dicho ya, ha habido que buscar circulación alterna", detalló.



Aunque no se registran lesionados directos por las emergencias invernales, el riesgo sanitario crece por enfermedades respiratorias, diarreicas, proliferación de vectores y accidentes ofídicos, en medio de las más de 9.000 familias damnificadas y varias instaladas en albergues.

Ramírez aseguró que no hay suspensión de servicios hospitalarios, pese a afectaciones como la inundación recurrente del hospital de Murindó y daños menores en la sala de partos de San Pedro de Urabá. También se analiza la posibilidad de implementar ambulancia acuática para municipios con acceso fluvial.

"No ha habido suspensión de servicios. La afectación, como siempre, Murindo, que es un hospital que se inunda. Murindó, como municipio, tiene una orden de traslado que se viene trabajando desde hace varios años, que hay que concertar con la comunidad. Ese hospital siempre se inunda. Sus planes de contingencia ya están adaptados para eso, pero vamos a mirar cómo se le ayuda. Ha dispuesto el gobernador realmente en esta emergencia, que miremos la posibilidad de tener desde la Gobernación, ambulancia acuática que le pueda prestar servicio a todos estos territorios cuando haya dificultades", expuso la secretaria.

Finalmente, la secretaria reiteró que la alerta naranja, que fue decretada en las últimas horas, mantiene activa a toda la red hospitalaria para "responder de manera integral a la emergencia".