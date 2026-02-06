En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ya son más de 9.000 las familias afectadas por lluvias en Urabá; avanza entrega de ayudas

Ya son más de 9.000 las familias afectadas por lluvias en Urabá; avanza entrega de ayudas

Más de 1.000 kits de parte de la Unidad de Gestión del Riesgo fueron trasladados hasta la zona en aeronaves de la Fuerza Aérea.

Publicidad

Publicidad

Publicidad