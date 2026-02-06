Ya son más de 9.000 las familias afectadas por lluvias en Urabá; avanza entrega de ayudas

Con el pasar de los días se agrava la emergencia por las fuertes lluvias en los municipios de Urabá afectados desde hace una semana por complejos fenómenos climáticos que han arrasado viviendas, puentes, vías y cultivos.

En la zona permanecen diferentes dependencias de la administración departamental, encabezadas por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien indicó que en los registros han aumentado el número de familias damnificadas a quienes buscan atender vía terrestre, fluvial y aérea con elementos de primera necesidad.

"El lunes hacíamos un balance de más de 7.000 familias afectadas, hoy ya estamos superando las 9.000. Hemos tenido ayudas que ya están en terreno aquí en la zona de Urabá para más de 5.000 de ellas y se están repartiendo vía terrestre donde se puede", comentó Rendón.

El mandatario también destacó que expertos militares analizan las mejores opciones para garantizar la movilidad en los dos puentes que resultaron afectados por crecientes de ríos: el que comunica a San Juan de Urabá y el que está entre los municipios de Necoclí y Arboletes.



"Están mirando si es posible hacer un terraplén de más o menos que podría ser una solución más rápida que la ubicación misma del puente militar y esas dos alternativas también las están valorando para el puente que comunica a Necoclí con esta localidad sobre el río Mulatos", explicó.

En la zona sigue la entrega de más de mil kits de ayuda de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que fueron trasladadas desde Medellín en tres aeronaves tipo UH-60 de la Fuerza Aérea y que representan un total de 12 toneladas en víveres y alimentos.

En la subregión permanecen en alerta máxima todos los organismos de gestión del riesgo ante la continuidad de las lluvias por un nuevo frente frío que pronostica el Ideam en el Caribe colombiano.