MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Necoclí decreta toque de queda y recompensa tras desmanes en invasión de hacienda Virgen del Cobre

Necoclí decreta toque de queda y recompensa tras desmanes en invasión de hacienda Virgen del Cobre

La Policía Urabá ofrece recompensa de hasta $10 millones por responsables de los disturbios. Las autoridades mantienen monitoreo en un PMU por si deben volver a intervenir.

