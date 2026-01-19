Petro señala a exalcalde y al Clan del Golfo de sabotear entrega de hacienda a víctimas en Necoclí

En medio de los cinco días de plazo que avanzan para que señalados invasores de la Hacienda Virgen del Cobre en el municipio de Necoclí desalojen, sigue el cruce de mensajes entre mandatarios y altos funcionarios del Gobierno nacional en medio de la polémica entrega del terreno de más de 1.400 hectáreas a víctimas del conflicto armados.

Quien se sumó en las últimas horas a la discusión fue el presidente Gustavo Petro quien a través de su cuenta en X respaldó las afirmaciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien señaló que el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, estaría saboteando la entrega de este bien que perteneció a alias ‘Pelusa’, testaferro del extinto narcotraficante Pablo Escobar.

Petro fue más allá y calificó como “inadmisible” la conducta de Baena sobre quien también dijo que era “aliado a una grupo ilegal” haciendo referencia al Clan del Golfo, sobre quien se ha presumido que también estaría tras las protestas y la invasión del terreno porque supuestamente no tuvo en cuenta a víctimas del municipio.

“El Clan del Golfo dijo que en esa región empezaría un proceso de paz. La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar todos los cultivos de hoja de coca del Chocó. Si así vamos, indudablemente el proceso está dañado”, dijo en su mensaje el presidente a propósito de los diálogos que han avanzado en los últimos meses con el grupo armado en Catar.



El clan de golfo en Urabá está saboteando con el alcalde la entrega en Necloquí de la finca de alias el *Alemán" , en dónde se reunía con el general Rito Alejo del Rio para cuadrar la matanza del pueblo urabeño.



Esa finca está extinguida en su propiedad



El saboteó del alcalde… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026

Frente a las afirmaciones del director Harman, en las últimas horas el exalcalde Baena se defendió y lo invitó a recurrir a instancias legales con las respectivas pruebas.

"Doctor Felipe, usted está haciendo injuria y calumnia, y eso lo castiga la ley. Denúncieme, porque también tengo la evidencia para denunciarlo, y usted me tiene que demostrar que hago parte de estas estructuras criminales. Necoclí se respeta", afirmó.

En el mismo sentido en días anteriores a través de un comunicado el Clan del Golfo aseguró que no está promoviendo ninguna invasión, aunque reconoció que el proceso ha sido desorganizado y no ha reconocido a quienes ha quienes se encuentran debidamente acreditados.

Por eso, pidieron mesura y prudencia a la institucionalidad para que otorguen las tierras a quienes realmente las necesitan y respetando al Comité de Reforma Agraria de Necoclí, establecido en agosto 2024.