En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Felipe Harman, director de ANT, denuncia sabotaje político en recuperación de tierras en Necoclí

Felipe Harman, director de ANT, denuncia sabotaje político en recuperación de tierras en Necoclí

Harman fue enfático al señalar que, contrario a lo que circula en versiones locales, la entidad aún no ha formalizado la entrega de las tierras, ya que actualmente se adelanta un operativo de desalojo contra un ocupante indebido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad