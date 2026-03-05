Denuncian desaparición forzada de soldador; salió a ver un partido del Junior, pero nunca llegó

La desaparición de Carlos Mario Peralta Velásquez, un electricista de 28 años que salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta para ver un partido del Junior en el Metropolitano, pasó a engrosar la lista de personas consideradas víctimas de desaparición forzada en el Atlántico, donde en el último año se han conocido al menos 20 hechos de este tipo.

El caso de Carlos Mario está en manos de la Fiscalía Quinta Especializada, pero casi tres meses después de perderse la pista de su paradero, poco es lo que la investigación del caso ha avanzado.

De acuerdo con María Peralta, su hermano, aunque salió para el estadio, al parecer, nunca llegó a ver el encuentro deportivo y, en cambio, se habría dirigido al barrio La Sierrita, donde se encontraría con una mujer con la que tenía un romance fuera de su matrimonio.

Esta versión fue entregada por uno de los amigos del soldador, quien, incluso, tiene una nota de voz de Carlos manifestando sus planes.



Justamente, en el barrio La Sierrita, fue encontrada días después su motocicleta, la cual había dejado estacionada en un punto de comidas rápidas, pero el rastro de su paradero pareció haber sido borrado, indicó María.

“El hombre de las comidas rápidas nos entrega la llave de la moto y nos dice que el vehículo había quedado parqueado desde el viernes. Osea, que mi hermano está desaparecido desde el 12 de diciembre”, detalló María.

Es tal la angustia de la familia de Carlos por el poco avance en la investigación, que llegaron con pancartas en mano para realizar un plantón a las afueras de la sede de la Fiscalía en el edificio Manzur, en pleno Paseo Bolívar. Allí exigieron respuestas a las autoridades, pues ni siquiera se ha logrado recuperar videos de cámaras de seguridad, siendo que en Barranquilla hay cámaras analíticas por todas partes.

“En Barranquilla hay cámaras analíticas por todas partes, pero lo que nos dice la Fiscalía es que supuestamente la moto de mi hermano no tuvo rodamiento por la ciudad, entonces cómo se explica que apareció en el barrio La Sierrita, si él vive en Juan de Acosta. Esa es la información que nos dio el detective, por eso estamos pidiendo que nos escuchen, que nos den alguna información para poner fin a esta angustia”, expresó la hermana del desaparecido.

De otra parte, también se conoció otra desaparición. Se trata de una adolescente de 14 años identificada como Melany Shaddai Polanco Castro. La menor fue vista por última vez el sábado 28 de febrero a las 6:00 de la tarde en el barrio El Por Fin de Barranquilla, de donde salió tras haber tenido una discusión con su madre.

La unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía se encuentra al frente de la investigación de este caso y piden a cualquier ciudadano que tenga información sobre el paradero de ellas, comunicarse al 322 50 89 ext 50351

