Misión de Observación Electoral de la UE inicia acompañamiento a las elecciones 2026

Misión de Observación Electoral de la UE inicia acompañamiento a las elecciones 2026

Este despliegue se realiza en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha manifestado su disposición para facilitar el trabajo de la misión.

