Andree Uribe, la exsecretaria de Salud de Quintero, que aspira a la Alcaldía de Medellín

En la sección ‘Patos al Agua’, de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Andree Uribe, aspirante alcaldía de Medellín, entregó detalles sobre sus aspiraciones con miras a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre.

Uribe fungió como secretaria de Salud de Medellín, bajo el Gobierno de Daniel Quintero, sin embargo, de cara a su candidatura, se desmarcó del movimiento político del mandatario paisa.

La aspirante a la alcaldía señaló que se desmarcó del movimiento Independientes, al cual pertenece el alcalde, porque no está de acuerdo con el proceso de selección que avanzaba de cara a la contienda electoral.

“Yo he sido Andree y me he lanzado a la Alcaldía de Medellín para representar a la ciudadanía, ahora tendré que definir si es por firmas o por movimiento. Hay dos caminos, uno por firmas y otro por partidos políticos (…) pero esa decisión no se ha tomado”, agregó.

En este sentido, manifestó que de llegar al cargo será contundente con el fin de hacer respetar la “transparencia” y la protección de recursos públicos; sobre la polarización, explicó que de su parte no habrá desgastes con “discusiones y divisiones públicas”.

A esto agregó que sus formas para avanzar en los procesos y las relaciones con el gremio empresarial no serán por medio de la confrontación.

