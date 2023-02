Daniel Quintero sobre secretaria de Educación: “En Buen Comienzo no hubo sobrecostos, al contrario”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló sobre la imputación que le hizo la Fiscalía a su exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por el supuesto caso de corrupción en el programa de Buen Comienzo, en el que, según denuncias, se presentaron irregularidades en la contratación.

“A mí el caso me dolió mucho. Cuando salió la noticia yo mismo me puse a revisar como se pusieron a contratar y pude llegar a la conclusión que no hubo sobrecostos y que se contrató bien”, explicó Quintero en diálogo con Mañanas Blu.

Según Quintero, desde que se enteró de la denuncia se ha puesto al tanto de la situación. Además, aclaró que la Alcaldía de Medellín no ha perdido un solo peso porque el contrato con Buen Comienzo no se ha pagado.

"La denuncian la ponen por sobrecostos y porque se contrató mal, nosotros lo revisamos y no es así, además, lo ratificó la Contraloría de la República y de Medellín. Sin embargo, hay un punto adicional, el contrato no se ha pagado, yo mismo le pedí a la Contraloría que nos acompañará en la liquidación y ellos aceptaron. No solo no se ha perdido un peso y si no se ha pagado cómo me van va a ver detrimento patrimonial”, aseguró.

Asimismo, Daniel Quintero aseguró que la Contraloría, en medio de toda la polémica por la contratación, confirmó que la Alcaldía no tiene sobrecostos, sino ahorros.

“Yo tengo tanta certeza de lo que pasó que por eso me metí, yo mismo revisé los costos. Esto viene desde 2020 porque también me investigaron por eso; sin embargo, la Contraloría había dicho en principio que había unos sobrecostos y terminó diciendo que no, que había eran ahorros”

Con respecto a la contratación con la fundación Colombia Avanza, Quintero aseguró que la discusión tendrá que llevarse a una discusión técnica y jurídica; sin embargo, aclaró que a la hora de hacer el contrato la entidad ya tenía antecedentes por contratos millonarios.

“La fundación Colombia Avanza había hecho contratos millonarios, pero eso ya es una discusión técnica y jurídica si se podía contratar o no. Lo que a mí me da tranquilidad y seguridad es que no se perdió plata. Además, no hay nada que me duela más que jueguen con el dinero de los niños de Medellín”

¿Qué pasó con el programa Buen Comienzo?

Según la Fiscalía, la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, habría participado de un entramado de corrupción para que el programa Buen Comienzo ajustara los pliegos de una contratación para atender a madres gestantes y menores de dos años y así entregárselos a Colombia Avanza.

Para la entidad, tanto la exsecretaria de Educación, como la directora del programa Buen Comienzo, Lina María Gil, habrían participado del amaño de la contratación para entregar el contrato por $23.000 millones a Colombia Avanza.