Empleados pueden usar cesantías para reparar su vivienda tras terremoto: Mintrabajo

Los colombianos afectados por el terremoto que sacudió al país el pasado lunes podrían retirar parcialmente sus cesantías si las destinan a la reparación de su vivienda o a la compra de una vivienda nueva, indicó el Ministerio del Trabajo en una circular dirigida a las empresas del país.

La posibilidad de retirar las cesantías para realizar mejoras a la viviendas ya está contemplada por ley, por lo que la circular no está creando una nueva causal de retiro y las empresas continúan obligadas a verificar con soportes que las cesantías han sido utilizadas para el propósito con el cual fueron retiradas.

El gobierno también le recomendó a las compañías ser más flexibles con sus empleados por estos días. Por ejemplo, considerar no ser tan estrictos a la hora de sancionar retardos y ausencias así como evaluar opciones en materia de flexibilidad que incluyen el teletrabajo, el horario flexible e incluso el otorgamiento de licencias no remuneradas cuando finalice la licencia obligatoria por calamidad doméstica.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

Otra de las opciones que los empleadores pueden considerar, y que no es obligatoria, es negociar con sus equipos, el adelanto de vacaciones y de la prima de navidad. También se invitó a las compañías a entregar auxilios extraordinarios ¿Cómo muestra la solidaridad empresarial en áreas como la alimentación, el alojamiento, la reparación de vivienda, hola entregada de préstamos blandos.



Las compañías no están obligadas a incluir esta clase de auxilios extralegales dentro de las prestaciones salariales a las que tienen derecho los trabajadores.

Las compañías también están invitadas, dice el gobierno, a formar parte de las redes de solidaridad y voluntariado que se han creado en todo el país para ayudar a las víctimas del terremoto.

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Finalmente, el Ministerio del Trabajo le recordó a las compañías que la ocurrencia del terremoto no autoriza por sí misma terminar los contratos de trabajo, debe existir una valoración concreta del caso de una empresa en el que quede demostrado si existe una imposibilidad material de seguir operando. El llamado es también a atender las indicaciones de las autoridades y no fomentar que los trabajadores entren a instalaciones que no sean seguras para ellos.