Sindicatos, maestros y organizaciones sociales marcharán este 14 de octubre en Bucaramanga

Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ambientales de Santander se preparan para participar en la movilización nacional convocada para el próximo miércoles 14 de octubre. La convocatoria fue ratificada durante un encuentro liderado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, en el que se definieron acciones para coordinar la participación de diferentes sectores en el área metropolitana de Bucaramanga.

El Sindicato de Educadores de Santander confirmó su participación en la jornada y señaló que uno de los motivos de protesta son las medidas que considera desfavorables para la educación pública y los derechos de los docentes que promueve el gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Entre los puntos de inconformidad, el sindicato mencionó el proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado; los bonos escolares y la suspensión de los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.

🚨 MOVILIZACIÓN NACIONAL | 14 DE OCTUBRE



El SES convoca al magisterio y a las comunidades educativas a la Jornada Nacional de Movilización este miércoles 14 de octubre junto a Fecode y la CUT.



¡Defender la educación es defender el futuro de Colombia! pic.twitter.com/5UvNKlrqA7 — Sindicato SES (@SindicatoSES) October 10, 2026

Heriberto Delgado, presidente del SES, hizo un llamado al magisterio santandereano para sumarse a la movilización y participar en las acciones convocadas por las organizaciones sociales y sindicales.



“Los maestros y maestras somos un eje fundamental en esta protesta social”, manifestó el dirigente sindical, quien invitó a sus compañeros a vincularse decididamente a la jornada.

📢 ¡BOGOTÁ SE MOVILIZA ESTE 14 DE OCTUBRE!



La CUT Subdirectiva Bogotá invita a los trabajadores a participar en la movilización nacional del 14 de octubre, por la defensa de la paz, la soberanía, la democracia y los derechos.



📍 Punto de encuentro: Parque Nacional

🕘 Hora: 9:30… pic.twitter.com/1OM3zuil9G — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) October 9, 2026

Dirigentes del Pacto Histórico en Santander también están promoviendo en sus redes sociales la participación en el paro nacional.

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"Debemos defender el páramo de Santurbán. Este gobierno queire acabar con el ecosistema y el agua de Bucaramanga", dijo Darly Mendoza, diputada de Santander.

Usar la minería ilegal como excusa para debilitar las Áreas de Reserva en #Santurbán y abrirle paso a multinacionales es pescar en río revuelto @GralJuvenalDiaz



La omisión de control local no se tapa atacando la protección ambiental del Gobierno Nacional @MinAmbienteCo pic.twitter.com/dYROmm0jkn — Diputada Darly Mendoza (@DarlyMendozaPH) July 22, 2026

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La movilización busca reunir a diferentes sectores sociales en torno a sus reclamaciones. En Santander, las organizaciones avanzan en la coordinación de su participación, mientras el magisterio pone en el centro de sus demandas la defensa de la educación pública y de los mecanismos de ingreso y ascenso basados en el mérito.