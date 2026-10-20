Si no ahorramos agua, la situación será crítica en 15 días para Piedras Blancas: Federico Gutiérrez

Durante el inicio de la quinta semana de racionamiento de agua en el nororiente de Medellín, metas de ahorro del líquido por vivienda siguen sin cumplirse. El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que de no tomar medidas en menos 15 días el embalse de Piedras Blancas podría estar en su peores niveles.

La preocupación por la disponibilidad de agua en Medellín sigue latente al comienzo de la quinta semana consecutiva de racionamiento para el nororiente de la ciudad, donde los niveles de ahorro todavía no alcanzan los objetivos establecidos para proteger el embalse de Piedras Blancas.

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Según el más reciente reporte de Empresas Públicas de Medellín, la reducción del consumo llegó a 80 litros por vivienda al día, un resultado que estaría relacionado, en buena medida, con las interrupciones programadas del servicio. Sin embargo, la cifra permanece por debajo de los 92 litros diarios fijados como meta para esta zona, lo que mantiene las alertas sobre la capacidad de abastecimiento.

Ante este panorama, el alcalde Federico Gutiérrez defendió la continuidad de las medidas adoptadas por la empresa de servicios públicos y advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales de caudales y precipitaciones, Piedras Blancas podría llegar a una situación crítica en menos de 15 días si no continúan los cortes preventivos.



“No se puede dar por superada la crisis, porque el embalse especialmente Piedras Blancas, que es el más chiquito de todos, si no se toman decisiones en menos de 15 días puede estar básicamente en sus peores niveles. Entonces, no nos podemos confiar, pero le he pedido a EPM que analice esa situación y frente al tema también de los cortes”, aseguró.

El comportamiento de los demás embalses también genera inquietud. En La Fe, sistema que contribuye al abastecimiento del sur de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, el ahorro fue de 23 litros por vivienda. Entretanto, Río Grande II, que suministra agua al occidente de Medellín y al norte del área metropolitana, registró una reducción de 30 litros por inmueble.

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Ambos resultados permanecen por debajo de la mitad de la meta de 70 litros diarios establecida para esos sistemas. Mientras EPM mantiene las interrupciones programadas, las autoridades insisten en la necesidad de modificar los hábitos de consumo para reducir la presión sobre los embalses y preservar la continuidad del servicio.