Así se está el nivel de los embalses que abastecen a Medellín; Piedras Blancas sigue preocupando

Aunque las lluvias recientes y el ahorro de los usuarios han favorecido la recuperación del embalse Piedras Blancas, sus reservas todavía están lejos de la meta fijada para afrontar los meses más secos de 2027. Así lo advirtió en las últimas horas Empresas Públicas de Medellín, al anunciar que mantendrá por quinta semana las interrupciones nocturnas del servicio de acueducto en sectores del nororiente y centro-oriente de la capital antioqueña.

La empresa informó que el embalse pasó de un nivel de almacenamiento del 77,87 % el 14 de septiembre al 80,58 % el 17 de octubre, una recuperación de 2,7 puntos porcentuales. Sin embargo, aún necesita aumentar sus reservas en otros 11,5 puntos para alcanzar el 92 % previsto como meta.

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León Yepes, gerente (encargado) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, precisó que ese nivel de almacenamiento busca garantizar una mayor disponibilidad de agua durante febrero, marzo y abril de 2027, meses en los que se anticipa una mayor exigencia sobre el sistema de abastecimiento por el fenómeno de El Niño.

"Hemos decidido que, a partir del 18 de octubre, mantendremos las interrupciones programadas habitualmente desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana en el sistema de Piedras Blancas. Insistimos en este esfuerzo que está haciendo la comunidad y nuestros usuarios en los ahorros para lograr mantener nuestro servicio de acueducto de una manera mucho más estable y proyectarnos hacia ese fenómeno del niño que viene tan fuerte a final de año", indicó el funcionario.



Entre el 10 y el 17 de octubre, los hogares abastecidos por este embalse ahorraron, en promedio, 84 litros diarios por instalación, cuatro litros más que la semana anterior. La cifra incluye tanto la reducción voluntaria del consumo como el agua que se deja de utilizar durante las interrupciones nocturnas.

Según el seguimiento que la empresa adelanta, con corte al 18 de octubre, los tres embalses presentan una recuperación frente a los niveles registrados en septiembre, aunque con variaciones en las últimas semanas.



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subió del 68,72 % al 74,27 %, aunque tuvo un descenso frente al 75 % reportado el 27 de septiembre Piedras Blancas aumentó del 77,87 % al 80,58 % en el mismo periodo, tras una recuperación más marcada desde el 60,33 % registrado el 21 de septiembre.

La compañía paisa reiteró que las lluvias recientes no son suficientes para levantar las medidas preventivas y señaló que continuará evaluando semanalmente los niveles de los embalses, las precipitaciones, los aportes de las fuentes y la demanda de agua.