“Es totalmente falso que estuviera reclutado”: madre de joven asesinado en El Carmen de Viboral

La familia de Agustín Álzate Marín, el niño de 13 años asesinado en el municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, pidió a las autoridades esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Su madre, Catalina Marín Valencia, negó las versiones que señalan que el menor habría sido reclutado por un grupo armado y aseguró que el adolescente creció en un entorno familiar lleno de amor y acompañamiento.

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Marín cuestionó las especulaciones que han circulado tras la muerte de su hijo y pidió esperar los resultados de las investigaciones para conocer qué ocurrió.

"Totalmente falso, él en ningún momento estaba reclutado, totalmente falsa saber, tío. Pues estamos muy concernados, estamos muy tristes, obviamente, apenas aterrizando como en la noticia, y solo pedimos justicia por parte de las autoridades. Queremos que eso no le vuelva a pasar a ningún otro niño ni a ninguna otra familia", aseguró la mujer.



La madre describió a Agustín como un niño alegre, amoroso y con muchas ganas de vivir. También aclaró que su salida del colegio tradicional, hace aproximadamente 20 días, no obedeció a un abandono familiar ni a la falta de acompañamiento educativo.

Según explicó, la decisión se tomó de común acuerdo con el adolescente y con orientación familiar y profesional, pues consideraban que el modelo presencial y tradicional de educación no respondía a sus necesidades. Entre las alternativas que contemplaban estaba la educación virtual o en casa.

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"Yo siempre he estado muy acompañada, muy acompañada de mi familia, muy acompañada de mi hermano, que también hacía un rol muy importante dentro de la educación de Agustín y sus tíos paternos que estaban presentes, o sea, una familia muy presente, muy presente, y quiero que eso quede muy claro que Agustín no estaba solo, que tuvo mucha ayuda profesional también", manifestó la madre del menor.

Sobre el bolso que llevaba el menor al momento de los hechos, la mujer aseguró que nunca lo había visto y que no pertenecía a su hijo. Agregó que serán las autoridades las encargadas de establecer qué contenía y determinar las circunstancias del homicidio.

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Agustín fue atacado con arma de fuego en una calle del barrio La Alhambra. Las primeras versiones señalan que dos hombres que se movilizaban en motocicleta estarían involucrados en el crimen.

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso, a través de un grupo especial que fue designado.