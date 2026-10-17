Aunque volvieron las lluvias y ahorro de agua mejoró, EPM insiste que sigue reto en Piedras Blancas

El ahorro de agua en el Valle de Aburrá mejoró a medias en las últimas horas y, aunque los embalses La Fe y Riogrande II mostraron avances, ninguno de los tres sistemas de abastecimiento alcanzó los objetivos diarios establecidos por EPM.

Según el reporte, La Fe pasó de cero a 34 litros ahorrados por hogar al día, mientras que Riogrande II aumentó de 14 a 25 litros. Por su parte, Piedras Blancas reportó una reducción al pasar de 58 a 54 litros diarios por hogar, cifra que ha prendido las alarmas de las autoridades.

Publicidad

Solamente en Piedras Blancas, que abastece a las zonas donde está vigente el racionamiento, se cumplió el segundo día consecutivo con disminución en el ahorro, por lo que EPM y la Alcaldía de Medellín han llamado a las personas a ser conscientes de que las lluvias han escaseado esta semana.

León Yepes, gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que, aunque se han visto hasta cinco días consecutivos con precipitaciones en la subregión, eso no significa que toda esa agua vaya a los embalses.



"No necesariamente, si llueve en nuestro Valle de Aburrá, está lloviendo con la misma intensidad en las otras cuencas. Igual, allá también está lloviendo, pero no necesariamente con las mismas intensidades. Cuando llueve, no toda el agua que cae va a dar al embalse. Hay una parte que se evapora", indicó.

Ante este panorama, EPM reiteró el llamado a mantener hábitos responsables para evitar que el aumento del consumo obligue a implementar medidas adicionales que puedan afectar la continuidad del servicio de acueducto.

Publicidad

A pocos días de que se cumpla un mes de los racionamientos en seis comunas de la capital de Antioquia, las personas han adoptado posiciones contrarias frente a las medidas que ha decidido tomar EPM con el suministro del líquido.

"Es que primero hay que educar a la gente, hay que educar a la comunidad. Y siempre, a cada rato, uno viendo que lavan carros, que están lavando el andén, que están lavando de todo", aseguró un ciudadano. "Un desperdicio exagerado. Es una exageración. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, uno tiene que recoger agua y también la tiene que volver a utilizar", indicó otro.

Publicidad

Por ahora, Empresas Públicas de Medellín espera los reportes de este fin de semana para determinar si continúan los racionamientos o si, por el contrario, están dadas las condiciones para levantar la medida y volver al suministro normal del líquido.