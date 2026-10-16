Seis personas sufrieron lesiones por manipular explosivos en durante protestas en la UdeA

"Terminaron volándose los dedos": autoridades en Medellín aseguran que durante reciente jornada de marchas recibieron reporte de al menos seis personas lesionadas por manipular explosivos al interior de la Universidad de Antioquia, incluso con amputaciones. Sin embargo, no accedieron a la atención médica ofrecida

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el balance que dejaron las recientes movilizaciones contra el Gobierno nacional en Medellín y que terminaron en disturbios en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, sobre la calle Barranquilla.

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El alcalde encargado de la ciudad, Manuel Villa, confirmó el reporte inicialmente entregado por el gobernador Andrés Julián Rendón frente al menos 6 personas que habrían resultado heridas por la manipulación de artefactos explosivos.

Sin embargo, el funcionario indicó que no hay certeza sobre el número de afectados, pues rechazaron la atención médica ofrecida el día de los desmanes tanto afuera como adentro del campus universitario. Villa añadió que inclusive hay casos graves que comprometen la vida de los implicados.



"No se quisieron dejar atender. ¿Por qué? Porque tienen rabo de paja, porque lo que les ocurrió es producto de lo que estaban haciendo. Algunos de esos se se terminaron, y es la información que tenemos hasta ahora, se terminaron hasta volando a unos dedos o unas manos. ¿Qué estaban haciendo los angelitos? No estaban rezando, estaban manipulando explosivos", señaló el alcalde encargado.

Aunque a lo largo del día las movilizaciones transcurrieron en paz, el bloqueo de vías en el norte de la ciudad al final de la tarde llevó a la fuerza pública a intervenir en medio de presuntas agresiones al personal con objetos contundentes y artefactos explosivos improvisados.

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Como consecuencia de la intervención policial se registró la captura de una persona por violencia contra servidor público y otra trasladada por protección, debido a comportamientos que podrían poner en riesgo la integridad de otros.