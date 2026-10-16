Indignación en Nechí por envenenamiento masivo de animales: han muerto 11 gatos en una semana

El caso cobró fuerza luego de que vecinos de los sectores La 30 y el barrio Las Palmas documentaran los casos y difundieran las denuncias a través de redes comunitarias. Según los testimonios, en el sector de La 30 se registró la muerte de seis felinos, mientras que en Las Palmas fueron hallados otros cinco animales sin vida en una sola semana.

"En una semana asesinaron seis mascotas en mi sector. En el sector de Las Palmas me cuentan que encontraron cinco mascotas en una noche. Por Dios bendito, seamos sensatos, conscientes con nuestra mascota. Es una vida, no es un animal más", manifestó uno de los dueños de los gatos envenenados.

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Voceros de la comunidad y medios locales señalaron que las mascotas habrían consumido alimentos intoxicados depositados por personas no identificadas. Habitantes de la zona expresaron su rechazo ante estos actos, recordando que las mascotas forman parte activa de los entornos familiares del municipio y exigiendo que se respete la vida animal.

"El llamado es que respetemos la vida animal, respetemos nuestras mascotas, respetemos las mascotas ajenas, por favor, queremos que todo se ponga la mano en el corazón. Son nuestra familia, porque así lo sentimos", narró uno de los habitantes del municipio.



Frente a la repetitiva aparición de felinos fallecidos en las vías públicas, los propietarios y defensores de animales solicitaron la presencia inmediata de las autoridades ambientales, de salud y de la Policía Nacional para abrir las investigaciones correspondientes y dar con los responsables.

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Ante la falta de respuestas claras, los pobladores de Nechí anunciaron sí es necesario harán una marcha de protesta y sensibilización por las principales calles del municipio para exigir garantías de protección para los animales domésticos y pedir sanciones bajo la legislación vigente contra el maltrato animal.