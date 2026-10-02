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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Supersalud anunció investigaciones a Coosalud por muerte de bebé de Nechí que esperaba traslado

Supersalud anunció investigaciones a Coosalud por muerte de bebé de Nechí que esperaba traslado

La entidad de control indicó que había impartido una medida cautelar al respecto a la EPS desde el 17 de septiembre.

Bebé murió esperando remisión
Foto: suministada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

A pocos días de la trágica muerte del niño Juan José Barroso Betín, de apenas tres meses de edad, y del pronunciamiento al respecto por parte de la EPS Coosalud, ahora son las entidades de control las que asumirán la investigación de lo ocurrido en el municipio de Nechí.

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Así lo anunció en las últimas horas la Superintendencia Nacional de Salud quien detalló que tuvo conocimiento del caso del niño desde el pasado 14 de septiembre en la que se advertía sobre la necesidad de una remisión prioritaria para su manejo especializado.

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“El 17 de septiembre de 2026, la Supersalud expidió una medida cautelar, ordenando la cesación provisional de las acciones que pudieran poner en riesgo la vida o la integridad física del menor”, se lee en el pronunciamiento de la entidad donde agregan también que Coosalud reportó la aceptación del paciente en instituciones de mayor complejidad.

Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades ahora se centran en determinar por qué el traslado no se materializó. Sobre el hecho ya se había pronunciado el gobernador de Antioquia responsabilizando a la EPS.

"Toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, conseguimos, no solo donde pudiese ser atendido, con los especialistas, con los equipamientos del caso", señaló.

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La Superintendencia manifestó que adelanta actualmente la revisión de las actuaciones de los diferentes actores involucrados en el proceso de referencia y contrarreferencia, así como los elementos clínicos y administrativos relacionados con la atención prestada al menor para establecer los hechos.

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De igual manera, advirtieron que en caso de evidenciarse incumplimientos a la medida cautelar o cualquier otro tipo de irregularidad, procederán conforme a la ley poniendo en conocimiento de las entidades correspondientes las situaciones.

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