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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hallaron los cuerpos de un militar retirado y su sobrino en zona rural de Briceño, Antioquia

Hallaron los cuerpos de un militar retirado y su sobrino en zona rural de Briceño, Antioquia

La desaparición ocurrió en abril cuando fueron contratados para construir un invernadero, pero desde entonces su familia ya conocía que habían sido ejecutados, presuntamente a manos de las disidencias.

Hallados muertos en Briceño, Antioquia
Suministradas a BLU
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La Fiscalía y el Ejército lograron ubicar y exhumar en la vereda Palmichal del municipio de Briceño los cuerpos de Alex Fernando Posada Durango, de 27 años, y su tío Jhon Hernán Durango, de 41 años, este último un militar retirado. Ambos se trasladaron el 2 de abril desde el municipio de San Andrés de Cuerquia a esa localidad del Norte de Antioquia, al parecer, para ir a trabajar en un proyecto agropecuario: un invernadero.

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Desde la fecha en la que dejaron de tener comunicación con los dos hombres, sus familiares tenían dudas sobre lo sucedido, pero tenía información de que habían caído en poder de miembros del Frente 36 de las disidencias que para la época comandaba alias ‘Primo Gay’. Esto contó una pariente, quien pidió reservar su identidad.

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"A ellos los mataron el 2 de abril a la hermana de él que fue la que recibió la noticia. A ella le marcaron por videollamada y se los mostraron incluso cuando los tenían amarrados y ya fue donde la llamaron a ella, porque ella es la que tiene información de todo, y le dijeron que ellos los habían matado, que los habían enterrado y que los cuerpos no los iban a entregar”, aseveró.

Dicha versión fue respaldada en su momento por el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Martínez: "Estos dos hombres, tío y sobrino, al parecer habían sido secuestrados por alias Primo gay, en su momento, integrante del frente 36 de las FARC, y recibimos información que habían sido asesinados y habían sido desaparecidos".

Este doble homicidio, sumado al crimen del joven abogado y periodista independiente Mateo Pérez, siguen generando zozobra en la comunidad y preocupación de las autoridades de seguridad en Antioquia, por el fuerte control que el grupo armado mantiene en la zona donde incluso se dificultan las labores de ingreso para organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Defensoría del Pueblo.

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Fuentes en la zona han explicado que de parte de los ilegales existe un gran recelo por personas extrañas al territorio en medio de las fuertes disputas que sostienen con bandos enemigos y con la Fuerza Pública, que en el caso del Frente 36 de las disidencias ha anunciado millonarias recompensas por información que permita capturar a sus principales cabecillas como alias ‘Chejo’, ‘Primo Gay’ que ahora se pasó de bando para el Clan del Golfo y en su momento también seguían la pista de ‘Víctor Chala’, capturado en el peaje de Flandes, Tolima, el pasado 12 de junio.

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