Megaoperativo contra el secuestro y la extorsión en 12 departamentos del país deja 148 capturados

Un amplio operativo contra las estructuras dedicadas a la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales dejó 148 personas capturadas en 12 departamentos del país, en una ofensiva que permitió afectar a 18 organizaciones armadas y de delincuencia organizada.

La operación, denominada Perla, fue desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y tuvo como uno de sus principales focos las redes que utilizaban amenazas y violencia para obtener dinero de sus víctimas.

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Desde Medellín, el general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional, entregó detalles de estas acciones en las que se desplegaron 44 diligencias de allanamiento decomisando 1.195 elementos, entre ellos 24 armas de fuego, 28 proveedores, 642 municiones, 12 granadas, 44 armas cortopunzantes, 10 motocicletas y un vehículo.

En el caso de la capital antioqueña, el general Barrera manifestó que cayeron 16 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Terraza en procedimientos realizados en diferentes sectores de la capital antioqueña y municipios del Valle de Aburrá, entre ellos Calasanz, Alfonso López, Robledo Palenque, Castilla, Bello, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Trece de Noviembre, Enciso y Sol de Oriente.



"Ese es un trabajo que se que se hizo en en en una semana de manera sistemática, trabajando de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el CTI, con las capacidades de la Policía Nacional y con el apoyo de las fuerzas militares", recalcó.

Otro de los casos abordados en la operación ocurrió en Soacha, donde una pareja era señalada de extorsionar a transportadores de sectores como Ciudad Verde, Prado Vegas y Terreros. Según la investigación, los presuntos responsables enviaban mensajes y audios para exigir pagos bajo amenazas de ataques contra los conductores.

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De acuerdo con la información de las autoridades, los sospechosos abordaban algunos automotores como pasajeros y, durante el recorrido, amenazaban a los conductores con armas de fuego. Posteriormente les entregaban panfletos y registraban en video las acciones para demostrar ante sus superiores el cumplimiento de las órdenes.

La operación se extendió además a ciudades como Cali, Cúcuta, Santa Marta y Barranquilla, donde se produjeron otras capturas contra personas investigadas por hechos relacionados con estas modalidades criminales.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializados por los cargos de concierto para delinquir, secuestro simple y extorsión.