Capturan a mujer señalada de extorsionar a funcionario de la salud en Bucaramanga

Una mujer de 36 años fue capturada en flagrancia en Bucaramanga, señalada de exigir dinero a un funcionario del sector salud a cambio de no atentar contra su integridad y la de una mujer embarazada.

El operativo fue adelantado por el Gaula de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad. Según las autoridades, la captura se produjo en medio de un procedimiento controlado cuando la mujer recibía 2 millones de pesos, producto de una exigencia económica y extorsión realizada a la víctima.

La investigación permitió establecer que el funcionario ya habría entregado cerca de 11 millones de pesos en pagos anteriores bajo presiones y amenazas. De acuerdo con la información oficial, la mujer presuntamente exigía un total de 20 millones de pesos y utilizaba el nombre de la estructura criminal “Conquistadores de la Sierra” para intimidar a la víctima y obtener beneficios económicos ilegales.

Durante el operativo fueron incautados 2 millones de pesos en efectivo y un teléfono celular que, según las autoridades, era utilizado para ejecutar la actividad delictiva. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, señaló que continúan las acciones contra la extorsión en el área metropolitana y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos ante las autoridades.



#TopBlu Allanamientos en Santander permiten incautar más de 30 kilos de marihuana y cocaína #VocesySonidos https://t.co/rPrmdMW1Sf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 10, 2026

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que la presentará ante un juez para definir su situación judicial. Las autoridades han advertido sobre el aumento de casos de extorsión en Bucaramanga y su área metropolitana, especialmente mediante llamadas, mensajes y amenazas en nombre de grupos criminales.

El Gaula reiteró la recomendación de no entregar dinero y denunciar inmediatamente cualquier exigencia económica o intimidación a través de las líneas oficiales de atención.