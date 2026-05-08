¿Crisis por extorsiones en Carolina del Príncipe? Autoridades habían advertido el complejo panorama

La tranquilidad en materia orden público que en los últimos años ha caracterizado al municipio de Carolina del Príncipe se ha visto interrumpida tras el reciente ataque con explosivos a un establecimiento comercial en plena zona urbana de esta localidad del Norte de Antioquia.

Y es que la situación que ha generado zozobra en la población no se trataría de un hecho aislado y estaría relacionado con el fenómeno de la extorsión. Así lo aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, sobre presiones que propietarios del establecimiento venían teniendo por parte del Clan del Golfo.

"Los dueños de ese establecimiento han recibido panfletos amenazantes y exigentes por parte del Clan del Golfo con respecto al pago de extorsión. Ya la fuerza pública está al frente de la situación. Ella nos dirá qué clase de explosivos se utilizó", insistió el funcionario.

El reciente ataque terrorista también se produce a escasas dos semanas de un consejo de seguridad en el municipio donde la alcaldesa, Ana María Avendaño, denunció lo que venía ocurriendo principalmente a través de panfletos de los que también responsabilizan al frente 36 de las disidencias de las Farc.



Como uno de los compromisos tras el encuentro con organismos de seguridad se habían adoptado medidas como el fortalecimiento de la fuerza pública con la llegada de efectivos del Gaula.

"Hace aproximadamente 10 días, ante las situaciones que se vienen presentando de seguridad y orden público en el municipio, con presencia de actores al margen de la ley, pues también se llevó un consejo de seguridad extraordinario, donde manifestamos nuestra preocupación por la situación de orden público y seguridad", indicó la mandataria.

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Las labores de investigación en la localidad ya están activas para dar con el paradero de los dos hombres que se movilizaban en una moto y son los señalados de abandonar en el establecimiento comercial el paquete que posteriormente detonó dejando solo daños estructurales.