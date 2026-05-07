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Ofensiva de las disidencias en Antioquia: paquete explotó en el parque de Carolina del Príncipe

Mientras tanto, en el Suroeste antioqueño dos hombre fueron decapitados por ser supuestos integrantes del Clan del Golfo.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc, referencia.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

En medio de la consternación que ha generado en Antioquia por el presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, las autoridades confirmaron que en las últimas horas un paquete explotó en pleno parque del municipio de Carolina del Príncipe, ambos hechos atribuidos a las disidencias de alias ‘Calarcá'.

La información que conoció Blu Radio es que el paquete fue abandonado en pleno casco urbano por supuestos delincuentes que huyeron del lugar y minutos después, el artefacto explosivo estalló sin que afortunadamente dejara personas heridas.

Este nuevo atentado terrorista demuestra la arremetida criminal de las disidencias de alias 'Calarcá' en el Norte antioqueño, pues no solo son estos dos hechos ocurridos recientemente sino ataques reiterados contra la Fuerza Pública en diferentes zona de la subregión.

Pero allí no para la ola de violencia protagonizada por disidentes, puesto que en el municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, fueron hallados dos hombre decapitados y con un cartel que habrían puesto las disidencias de alias 'Calarcá' que decía: nos mataron por gaitanistas.

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Por ahora las autoridades en el departamento de Antioquia avanza en la investigación de ambos casos, primero para determinar quiénes fueron los responsables de dejar el paquete explosivo en Carolina del Príncipe, mientras que en Concordia se busca a los asesinos de ambos hombres, supuestos integrantes del Clan del Golfo.

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