Ofrecen recompensa para esclarecer muerte de estudiante de la UdeA en Caucasia, Antioquia

Tras una semana de la desaparición de Gabriel Erazo, un estudiante de la Universidad de Antioquia, autoridades en el municipio de Caucasia confirmaron su muerte y por ello desde la Gobernación se anunció una millonaria recompensa para poder esclarecer este crimen que tiene de luto al departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la muerte del joven de 20 años y confirmó que, “ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este hecho ocurrido en Caucasia. Esperamos resultados de los organismos de justicia para aclarar este crimen, en una zona en la que delinque el Clan del Golfo”.

El secretario de Gobierno de Caucasia, José Payares, habló con Blu Radio y explicó que el hallazgo del cuerpo se dio luego del reporte de la misma comunidad que encontró al joven estudiante en el casco urbano del municipio.

"Alguien se comunicó y manifestó de del lugar donde posiblemente podría estar un cuerpo que podría ser el del estudiante. A este sector se desplazan unidades de Gaula Militar en compañía de SIJIN, Policía, CTI, y efectivamente, hallan el cuerpo", dijo.



Por ahora el cuerpo de Erazo fue trasladado a Medicina Legal para determinar plenamente su identidad e iniciar con las investigaciones que permitan establecer las circunstancias y responsables del hecho repudiado en el Bajo Cauca antioqueño.

Se espera que la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades avancen rápidamente en las investigaciones pertinentes para que se pueda determinar quiénes están detrás de la muerte del estudiante de la Universidad de Antioquia que duro desaparecido casi una semana.