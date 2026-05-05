Tras ataque sicarial asesinaron a lideresa comunal en Bello, Antioquia

Consternación y rechazo ha generado en el municipio de Bello un nuevo hecho violento que cobró la vida de una lideresa comunal en las últimas horas.

En medio de un ataque sicarial fue ultimada con arma de fuego Sandra Cecilia Nogales Cortés, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas.

Los hechos ocurrieron en este mismo sector de la comuna 10 Fontidueño cuando la víctima estaba acompañado también de su esposo, quien registró heridas en su mano derecha.

Nogales fue trasladada a la Clínica del Norte en el sector de Niquía donde llegó sin signos vitales, según el reporte del personal médico.



"La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando articuladamente para esclarecer estos lamentables hechos y hacer justicia", destacó Wber Zapata, secretario de Seguridad de Bello.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también expresaron su rechazo por lo ocurrido. Óscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz, manifestó su preocupación por al menos 11 homicidios reportados durante 2026 contra líderes y lideresas sociales en todo el departamento de Antioquia.

"Queremos exigir realmente, en primer lugar, que no quede en la impunidad, y en segundo lugar, que se brinden todas las garantías para los líderes y la lideresas en los territorios que están en muy alto riesgo", añadió.

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Autoridades avanzan en la recolección de evidencias e información que permita esclarecer las circunstancias del hecho violento en esta zona del norte del Valle de Aburrá y dar con el paradero de los responsables.