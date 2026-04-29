Encendieron las alertas por un brote de varicela en una institución educativa de Bello, Antioquia

Autoridades en Bello, Antioquia, encendieron las alertas por un brote de varicela en una institución educativa. Los menores de edad enfermos están bajo medida de aislamiento preventivo

En un reciente comunicado a la opinión pública, la Secretaría de Salud de Bello confirmó que está realizando los estudios correspondientes debido a un brote de varicela que fue detectado al interior de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Según confirmaron las autoridades correspondientes, hasta la fecha se han detectado nueve menores de edad contagiados de varicela, por lo que estos estudiantes se encuentran bajo medida de aislamiento preventivo en sus hogares para tratar de frenar la cadena de transmisión.

Henry Pulido, referente de epidemiología de la Secretaría de Salud de Bello, explicó las medidas que se han tomado para tratar de evitar un brote de la enfermedad en esta zona del Valle de Aburrá.



“El uso permanente de tapabocas en el grado afectado solicita a los estudiantes a abstenerse de venir al colegio cuando empiezan procesos de malestar general y fiebre, los cuales deben permanecer en sus casas como mínimo 3 días”, aseguró.

Desde la Alcaldía de Bello también le pidieron a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño que refuerce el lavado de manos, así como garantizar que espacios cerrados como aulas tengan la ventilación correcta para evitar que se concentre el virus.

Por ahora y mientras se recuperan los estudiantes contagiados con la varicela, la Secretaría de Salud de Bello aseguró que mantendrá la estricta vigilancia, así como el seguimiento al brote hasta que se cuenten 21 días sin un solo caso.