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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Brote de varicela obliga a suspender clases por 21 días en colegio de Bucaramanga

Brote de varicela obliga a suspender clases por 21 días en colegio de Bucaramanga

La medida busca frenar la propagación del virus entre los estudiantes, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia epidemiológica en la zona, donde también funcionan otros colegios y universidades.

Cierran colegio público de Bucaramanga por brote de varicela
Imagen de las autoridades. Cierran colegio público de Bucaramanga por brote de varicela
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 21 de mar, 2026

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