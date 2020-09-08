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Blu Radio  / Cuarentena

Cuarentena

  • Cierran colegio público de Bucaramanga por brote de varicela
    Imagen de las autoridades. Cierran colegio público de Bucaramanga por brote de varicela
    Santanderes

    Brote de varicela obliga a suspender clases por 21 días en colegio de Bucaramanga

    La medida busca frenar la propagación del virus entre los estudiantes, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia epidemiológica en la zona, donde también funcionan otros colegios y universidades.

  • 280027_BLU Radio. Bandera de China / Foto de referencia: AFP
    Blu Radio
    BLU Radio. Bandera de China / Foto de referencia: AFP
    Mundo

    Un año de reencuentro de China con el mundo tras el aislamiento por el 'cero covid'

    La escasez de conexiones con la segunda economía del mundo disparó los precios de los billetes hasta los miles de euros por unidad, lo que, unido a los obstáculos burocráticos y sanitarios a la entrada de viajeros, provocó que numerosas familias chinas e internacionales permaneciesen años separadas.

  • Papa Francisco.jpg
    Papa Francisco
    Foto: AFP
    Mundo

    Un nano-satélite enviará al espacio la oración del papa Francisco durante la pandemia

    El papa Francisco bendecirá el satélite y el nanolibro antes de su traslado previo al lanzamiento. Así las cosas, viajará la versión digital y minúscula de las fotos y el texto de la oración del papa en plena pandemia mundial.

  • 367831_coronavirus_ruta_n_
    coronavirus_ruta_n_
    Salud

    El coronavirus tiene la capacidad de provocar un envejecimiento acelerado, según investigación

    Los científicos verificaron la implicación del envejecimiento celular en los efectos del COVID y la relación que existe entre la mortalidad y la morbilidad del virus.

  • OMS.jpeg
    OMS
    Foto: AFP, referencia
    Salud

    La OMS mantiene el nivel máximo de alerta por pandemia del COVID-19

    El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguió las recomendaciones del comité de urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos, que se reunieron este viernes, según un comunicado.

  • Blu Radio - TikTok @angelapatinofernandez
    Blu Radio - TikTok @angelapatinofernandez
    Sociedad

    ¿Consecuencia de la pandemia? Bebé se enoja cuando ve que alguien se quita el tapabocas

    Con la llegada de la pandemia del COVID-19, muchas personas se tuvieron que adaptar a la nueva realidad de usar el tapabocas para evitar los contagios, pero para los bebés nacidos durante la cuarentena, esta medida es algo completamente normal

  • Fin de la cuarentena en China
    Fin de la cuarentena en China /
    Foto: AFP
    Mundo

    Tras el anuncio del fin de la cuarentena, los chinos comienzan a reservar viajes al extranjero

    El Gobierno anunció que a partir del 8 de enero las personas provenientes del extranjero no deberán aislarse al llegar a China.

  • China-Covid-Cuarentena-AFP.jpg
    Imagen referencia de servicios médicos en China
    Foto: AFP
    Salud

    China anuncia el final de la cuarentena obligatoria para entrar al país

    A partir del mes que viene, solo se exigirá un test negativo reciente a todos aquellos que quieran ingresar a China.

  • US-HEALTH-FAT-KFC
    Blu Radio
    JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP
    Nación

    KFC tendrá que pagar $160 millones en multa por pedidos que nunca entregó durante las cuarentenas

    La Superindustria investigó una muestra de más de 2.100 quejas contra la compañía entre enero y octubre de 2020, y encontró fallas en el sistema de pedidos online.

  • Pandemia en Colombia.jpg
    Pandemia en Colombia
    Foto: AFP - referencia
    Salud

    Colombia está preparada para una posible nueva emergencia sanitaria mundial, según expertos

    El país, a pesar de sus carencias, pudo enfrentar la pandemia mejor que muchos otros en la región.

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