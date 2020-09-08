Blu Radio Cuarentena
Cuarentena
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Brote de varicela obliga a suspender clases por 21 días en colegio de Bucaramanga
La medida busca frenar la propagación del virus entre los estudiantes, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia epidemiológica en la zona, donde también funcionan otros colegios y universidades.
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Un año de reencuentro de China con el mundo tras el aislamiento por el 'cero covid'
La escasez de conexiones con la segunda economía del mundo disparó los precios de los billetes hasta los miles de euros por unidad, lo que, unido a los obstáculos burocráticos y sanitarios a la entrada de viajeros, provocó que numerosas familias chinas e internacionales permaneciesen años separadas.
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Un nano-satélite enviará al espacio la oración del papa Francisco durante la pandemia
El papa Francisco bendecirá el satélite y el nanolibro antes de su traslado previo al lanzamiento. Así las cosas, viajará la versión digital y minúscula de las fotos y el texto de la oración del papa en plena pandemia mundial.
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El coronavirus tiene la capacidad de provocar un envejecimiento acelerado, según investigación
Los científicos verificaron la implicación del envejecimiento celular en los efectos del COVID y la relación que existe entre la mortalidad y la morbilidad del virus.
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La OMS mantiene el nivel máximo de alerta por pandemia del COVID-19
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguió las recomendaciones del comité de urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos, que se reunieron este viernes, según un comunicado.
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¿Consecuencia de la pandemia? Bebé se enoja cuando ve que alguien se quita el tapabocas
Con la llegada de la pandemia del COVID-19, muchas personas se tuvieron que adaptar a la nueva realidad de usar el tapabocas para evitar los contagios, pero para los bebés nacidos durante la cuarentena, esta medida es algo completamente normal
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Tras el anuncio del fin de la cuarentena, los chinos comienzan a reservar viajes al extranjero
El Gobierno anunció que a partir del 8 de enero las personas provenientes del extranjero no deberán aislarse al llegar a China.
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China anuncia el final de la cuarentena obligatoria para entrar al país
A partir del mes que viene, solo se exigirá un test negativo reciente a todos aquellos que quieran ingresar a China.
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KFC tendrá que pagar $160 millones en multa por pedidos que nunca entregó durante las cuarentenas
La Superindustria investigó una muestra de más de 2.100 quejas contra la compañía entre enero y octubre de 2020, y encontró fallas en el sistema de pedidos online.
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Colombia está preparada para una posible nueva emergencia sanitaria mundial, según expertos
El país, a pesar de sus carencias, pudo enfrentar la pandemia mejor que muchos otros en la región.