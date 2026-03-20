Abren nueva ruta directa entre Cartagena y Bucaramanga: así funcionará

A través de un comunicado y en el aeropuerto internacional de Bogotá, Wingo confirmó la apertura de una nueva ruta directa entre Cartagena y Bucaramanga desde el aeropuerto internacional Rafael Núñez, ampliando las que estaban disponibles desde la capital de Bolívar a las principales ciudades del país.

La ruta entró operación desde este 20 de marzo de 2026, que busca fortalecer la conexión de miles de colombianos en materia de turismo, trabajo y económico para que las personas puedan desplazarse en poco tiempo, además en costos "aceptables" entre ambas ciudades.

Wingo viaja a 3 destinos ahora en Centroamérica Foto: Wingo

Ruta Cartagena Bucaramanga: así funcionará este nuevo vuelo

La operación tendrá tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingo, y hace parte del plan de expansión de la aerolínea en el mercado doméstico, enfocado en consolidar su red de rutas punto a punto y acercar de forma directa a más regiones del país. El inicio del trayecto fue celebrado en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en un acto encabezado por directivas de Wingo y de la terminal aérea, el cual tendrá un costo desde los 119.000 pesos.

La aerolínea destacó que la incorporación de Bucaramanga como nuevo destino desde Cartagena representa un paso importante para ampliar las opciones de conexión directa entre distintas regiones del país, facilitando el desplazamiento de pasajeros sin necesidad de escalas.



"Durante 2025, la aerolínea movilizó más de 660.000 pasajeros desde y hacia la ciudad, lo que representó un crecimiento del 24 % frente a 2024. Actualmente, se conecta a Cartagena con 5 destinos: Bogotá, Medellín, San Andrés, Bucaramanga y Panamá", indicaron.