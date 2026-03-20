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Blu Radio  / Turismo  / Abren nueva ruta directa entre Cartagena y Bucaramanga: así funcionará

Abren nueva ruta directa entre Cartagena y Bucaramanga: así funcionará

Esta nueva ruta se suma a otras con las cuales la aerolínea ya contaba antes, las cuales son: Bogotá, Medellín, San Andrés y Panamá.

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