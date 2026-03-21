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Tres sicariatos y una riña marcan el violento inicio del puente festivo en Bucaramanga

Entre los casos reportados, un guardia de seguridad fue asesinado dentro de un establecimiento nocturno por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

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