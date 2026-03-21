Tres sicariatos y una riña marcan el violento inicio del puente festivo en Bucaramanga

Un preocupante panorama de seguridad se registra al inicio del puente festivo en Bucaramanga y su área metropolitana, donde las autoridades confirmaron tres homicidios bajo la modalidad de sicariato y una riña que dejó una persona herida.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en el barrio La Esperanza, donde, según el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, dos jóvenes de 18 años fueron atacados con arma de fuego en la carrera 24 con calle 8.

“En el sector del barrio La Esperanza se presentó un hecho de violencia donde dos hombres resultaron lesionados con arma de fuego. Estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde por la gravedad de sus heridas fallecieron”, indicó el oficial.

Las autoridades confirmaron que la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.



En otro punto de la ciudad, un nuevo hecho de sicariato se registró en la discoteca Toriles, ubicada en el barrio García Rovira, sobre la calle 32 con carrera 14, hacia las 10:40 de la noche. La víctima fue identificada como Daniel Felipe Acevedo Martínez, quien se desempeñaba como guarda de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con el reporte oficial, hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Según información de las autoridades, la víctima registraba tres anotaciones en el SPOA por estupefacientes y una por hurto.

El tercer hecho violento se presentó en el municipio de Piedecuesta, donde una riña en medio del consumo de bebidas embriagantes dejó a un hombre herido con arma blanca. La discusión, que involucró a varias personas, escaló hasta que uno de los participantes atacó a otro con un cuchillo. La víctima permanece bajo atención médica.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia y a evitar el consumo excesivo de alcohol, especialmente durante este puente festivo, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los operativos de control en la región para prevenir nuevos hechos de violencia.