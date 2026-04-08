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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Balacera en Bello dejó un hombre muerto y otro herido: víctima se defendió de atentado

Balacera en Bello dejó un hombre muerto y otro herido: víctima se defendió de atentado

Según la Policía Metropolitana, es un posible caso de legítima defensa pues la víctima, que se encontraba en un local de tatuajes, forcejeó con los sicarios, les quitó el arma y les disparó.

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