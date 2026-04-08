Balacera en Bello dejó un hombre muerto y otro herido: víctima se defendió de atentado

En las últimas horas se registró un nuevo caso de justicia por mano propia en el municipio de Bello, exactamente en el sector de Niquía, donde vecinos de la zona escucharon varios disparos que generaron temor, por lo que alertaron a las autoridades a través de la línea 123.

Cuando la patrulla llegó al lugar, evidenció que dos sujetos arribaron a un local de tatuajes, donde se encontraba laborando un hombre que fue intimidado apuntándole en la cabeza con un arma de fuego, por lo que hubo un forcejeo que volteó la situación pues quien sería la víctima terminó desarmando a los agresores, que huyeron del sitio.

Pero la situación no paró ahí. Los dos hombres regresaron con la intención de recuperar el arma de fuego, motivo por el que la víctima salió corriendo detrás de ellos y realizó varios disparos en el lugar de los hechos, dejando a uno de los señalados sicarios heridos sobre la motocicleta en la que se movilizaban.

Una cuadra más adelante, se ubicó el otro victimario, tendido sobre la vía pública sin signos vitales, quien según la Policía presenta una lesión en el tórax por arma de fuego. El teniente coronel Darwin Arango, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la información preliminar apunta a que se trata de un posible caso de homicidio en legítima defensa, aunque los hechos son materia de investigación.



"El ciudadano se presentó voluntariamente en la estación de policía Bello e hizo entrega del arma de fuego, un proveedor y un supresor de sonido. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para establecer completamente los hechos", dijo.

El lesionado tuvo que ser trasladado desde el lugar en inmediaciones del centro comercial Puerta del Norte a la Clínica del Norte, donde ingresó a cirugía. Arango sostuvo que tanto el herido como el fallecido tienen edades que oscilan entre los 30 y los 35 años de edad.