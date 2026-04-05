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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vías inundadas y colpaso de un techo dejaron fuertes lluvias en Bello, Antioquia

Vías inundadas y colpaso de un techo dejaron fuertes lluvias en Bello, Antioquia

Organismos de emergencia atendieron al menos tres situaciones reportadas en difeerntes puntos de este municipio del norte del Valle de Aburrá.

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