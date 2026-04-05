Vías inundadas y colpaso de un techo dejaron fuertes lluvias en Bello, Antioquia

No solo es el distrito de Medellín. Las lluvias siguen golpeando con fuerza varias zonas del Valle de Aburrá y en las últimas horas generaron graves emergencias en el municipio de Bello.

Según el reporte oficial de las autoridades, en esta localidad del norte de la subregión metropolitana, se registraron al menos tres situaciones atendidas por el Cuerpo de Bomberos y organismos de gestión del riesgo.

En el barrio Valadares hubo cierres viales totales durante varias horas por inundaciones provocadas tras el taponamiento de algunas alcantarillas y sumideros.

De igual manera, las autoridades inspeccionaron la caída de un talud sobre la quebrada El Hato en el barrio Espíritu Santo que no comprometió a edificaciones, así como atendieron el colapso del techo de una vivienda en el barrio París que no dejó personas lesionadas.



Según pronósticos del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, las precipitaciones más intensas durante este primer periodo de lluvias del año en la subregión metropolitana podrían extenderse hasta mediados de abril.