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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 100 agentes de movilidad acompañarán el plan retorno de Semana Santa en Medellín

Más de 100 agentes de movilidad acompañarán el plan retorno de Semana Santa en Medellín

Para el ingreso al Valle de Aburrá habrá reversibles en vías al Oriente y el Suroeste del departamento.

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