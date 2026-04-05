Más de 100 agentes de movilidad acompañarán el plan retorno de Semana Santa en Medellín

En Medellín y el Valle de Aburrá está activo todo el plan dispuesto por parte de las autoridades para garantizar el retorno de miles de viajeros con motivo del fin de la Semana Santa que además tiene el que es considerado como el puente festivo más largo del año.

Para el caso de la capital antioqueña, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, destacó el despliegue de 150 agentes que acompañarán la operación en los diferentes puntos de acceso a la ciudad como las vías al Túnel de Oriente, Túnel de Occidente y las autopistas Norte y Sur.

De igual manera, junto a 600 efectivos de la policía, habrá acompañamiento en las diferentes terminales de transporte para garantizar el flujo ágil de los vehículos que llegan desde las diferentes subregiones y que para este año trasladarían un 15% más de viajeros, según las estimaciones de las autoridades.

"Recomendamos programar sus desplazamientos con antelación, respetar los límites de velocidad, mantener distancia segura, y no conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. Tendremos operativos de control de embriaguez y acciones contra los piques ilegales y o carreras clandestinas, especialmente en la avenida Las Palmas", advirtió el funcionario.



En cuanto a las medidas en vías departamentales, habrá dos tránsitos unidireccionales en horarios establecidos: uno será este domingo en el Túnel de Oriente, entre las 5:00 de la tarde a las 9:00 de la noche, en sentido Rionegro-Medellín, por lo que quienes necesiten ir hacia el Oriente en ese periodo de tiempo, puede optar por la variante a Palmas o la autopista Medellín - Bogotá.

El otro será desde el sector Camilo C (kilómetro 81+700) hasta el kilómetro 98+100, en el Suroeste de Antioquia, entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche. Desde Medellín hacia esta subregión hay como vías alternas el tramo entre Santa Fe de Antioquia - Bolombolo o La Pintada-Santa Bárbara - Bolombolo.

El lunes 6 de abril se reanuda el Pico y Placa en todo el Valle de Aburrá, en su horario habitual, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., sin periodo pedagógico y con la misma rotación del primer semestre de 2026.