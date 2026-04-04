Más de 60 afectados y 11 viviendas evacuadas dejan emergencias por lluvias en Medellín

Más de 60 damnificados y al menos 11 viviendas evacuadas dejaron emergencias por lluvias en el nororiente de Medellín. Avanza la remoción de lodo y otros objetos en tres puntos afectados por el desbordamiento de quebradas

Con el despliegue de cuadrillas y maquinaria amarilla han avanzando en las últimas horas las labores de recuperación de los sectores del nororiente de Medellín afectados por las fuertes lluvias de la tarde del Viernes Santo.

Hasta el momento los equipos Técnico y Social de Dagrd desplegados en los sectores Las Granjas, Oriente y El Jardín, en Manrique, han identificado 28 viviendas damnificadas por inundación y daños en sus enseres, así como afectaciones en su infraestructura.

De igual manera, a un total de 11 familias las autoridades les han dado la orden de evacuación preventiva para evitar nuevas emergencias como consecuencia de la creciente de quebradas.



Una de las situaciones más complejas la generó la obstrucción de la red hidráulica de la quebrada La Mansión, conectada con la quebrada La Máquina 1, donde el arrastre de sedimento, lodo y escombros impactó aproximadamente siete cuadras, lo cual afectó viviendas, la vía pública, la cancha del sector y la Institución Educativa República de Barbados.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, expresó su preocupación por la alta presencia de residuos sólidos arrastrados por las quebradas y donde ya fueron materiales de este tipo suficientes para el llenado de dos volquetas.

"Se observa lamentablemente en esta quebrada y en esta situación es una gran acumulación de residuos sólidos y de residuos de construcción y demolición que se arrojan por parte de los vecinos de este mismo sector. Es lamentable porque ponen en riesgo la vida de ellos mismos y ponen en riesgo la vida de las personas que habitan aguas abajo de la quebrada", señaló.

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El Dagrd destacó que desde el componente social, el Distrito ha atendido a 17 familias, correspondientes a 62 personas, incluyendo población vulnerable como adultos mayores y niñas, niños y adolescentes, a quienes se les ha brindado acompañamiento psicosocial, caracterización y entrega de ayudas humanitarias.

Ahora las labores de quienes atienden en sitio la emergencia se concentran en la desobstrucción de la estructura de cobertura, para restablecer el flujo del canal y reducir el riesgo de eventos similares ante posibles lluvias que puedan registrarse en las próximas horas en esa zona de la capital antioqueña.