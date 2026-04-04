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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 60 afectados y 11 viviendas evacuadas dejan emergencias por lluvias en Medellín

Más de 60 afectados y 11 viviendas evacuadas dejan emergencias por lluvias en Medellín

En medio de las afectaciones, avanza la remoción de lodo y otros objetos en tres puntos afectados por el desbordamiento de quebradas.

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