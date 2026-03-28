Decomisaron media tonelada de pescado que iba a ser comercializada en Bello en Semana Santa

Las autoridades de Bello retiraron del mercado cerca de 500 kilogramos de pescado tras detectar que no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos para su venta durante la temporada de Semana Santa. El operativo se dio en medio de operativos de control adelantados en el municipio.

La medida fue adoptada por el equipo de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, que durante las inspecciones evidenció fallas en las condiciones de conservación y procedencia del producto, lo que representaba un riesgo para los consumidores.

Ante esta situación y luego de tener el pescado en su poder, se ordenó la incautación inmediata para evitar su comercialización como lo manifiestó Elkin López Castrillón, secretario de Salud de Bello.

"Estas acciones tienen como objetivo garantizar que los alimentos que lleguen a su mesa sean inocuos. Es decir, que cumplan con garantía de la calidad, que cumplan con un buen almacenamiento, con una buena distribución, siempre buscando una mejor salud pública para nuestro municipio2", indicó el funcionario,



Desde la Administración Municipal también reiteraron el llamado a los comerciantes para que respeten las normas sanitarias en todas las etapas de manejo de alimentos, desde el almacenamiento hasta su venta. Asimismo, invitaron a los ciudadanos a adquirir productos en sitios confiables y verificar su estado antes de consumirlos.