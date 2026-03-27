Medellín espera ingresos por más de 40 millones de dólares durante Semana Santa

Autoridades en Medellín prevén ingresos para la ciudad por más de 40 millones de dólares durante la Semana Santa. Sectores económicos como el de transporte y hotelero serán los más beneficiados, de acuerdo con las proyecciones.

Con la llegada de este fin de semana, se le dará la bienvenida a la Semana Santa a nivel global, y el departamento antioqueño, en especial al ciudad de la eterna primavera, alista todo para recibir a miles de turistas locales y foráneos que tiene como destino la capital paisa para vivir esta época de descanso y recogimiento.

La Semana Santa es una de las temporadas vacacionales más importantes del año para Medellín. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística, SIT, se estima que ingresen más de 50 mil pasajeros, a través del puesto de control migratorio del aeropuerto José María Córdova de Rio Negro.

Lo que representa una importante ocupación hotelera para la ciudad, que de acuerdo con la Secretaría de Turismo podría ubicarse en un máximo del 65 %, Es decir, un aumento de 17.3 % con respecto al valor proyectado en 2025.



Al respecto Ana María López Acosta. secretaria de turismo de la ciudad. "Esperamos entre 51.000 y 56.000 pasajeros que ingresan por el aeropuerto José María Córdoba, de los cuales el 54% serían visitantes colombianos. En ocupación hotelera, proyectamos entre el 62% y el 65% para este año. Todo esto representa un impacto económico estimado de 41 millones de dólares".

Pero no solo se tiene en cuenta la terminal aérea, también se espera que más de 934.000 viajeros se movilicen a través de las terminales de transporte del Norte y el Sur, Con una salida proyectada de 37.000 vehículos hacia diferentes destinos de la región y el país y la llegada de 30.000 más a la ciudad.

Ricardo León Yepes Pérez, subgerente técnico operativo de Terminales Medellín. "Nosotros, como terminales, estamos preparados con nuestro equipo operativo, nuestro equipo de vigilancia y la institucionalidad unida para garantizarles un viaje seguro. Siempre será importante comprar sus tiquetes de forma legal, bien sea por las plataformas autorizadas o acá mismo, en las diferentes taquillas".

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Dentro de los municipios más visitados a nivel departamental durante la Semana Santa por los turistas se encuentran San Pedro de los Milagros, Jericó y El Retiro. Y hacia los que más salen los antioqueños son Mompox, Popayán e Ipiales. Se estima que los días de mayor flujo de pasajeros serán el miércoles santo y el lunes de Pascua.