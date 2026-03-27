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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín espera ingresos por más de 40 millones de dólares durante Semana Santa

Medellín espera ingresos por más de 40 millones de dólares durante Semana Santa

De acuerdo con las proyecciones realizadas por las autoridades locales, sectores económicos como el de transporte y hotelero serán los más beneficiados en la ciudad.

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