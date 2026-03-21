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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades capturaron a 17 integrantes del grupo delincuencial 'Pachelly' en Bello

Autoridades capturaron a 17 integrantes del grupo delincuencial 'Pachelly' en Bello

Aseguran que es un golpe a las finanzas, pues el grupo generaba cerca de 1.200 millones de pesos mensuales con actividades ilegales.

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