Las autoridades capturaron a 17 integrantes del grupo delincuencial 'Pachelly' en Bello. Aseguran que es un golpe a las finanzas, pues el grupo generaba cerca de 1.200 millones de pesos mensuales con actividades ilegales.

El operativo incluyó 15 detenciones mediante orden judicial y dos capturas en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego. Según la investigación, los detenidos deberán responder por delitos como secuestro extorsivo, extorsión agravada, concierto para delinquir, entre otros.

La acción de las autoridades, como aseguró el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, no solo dejó capturados.

"Durante el procedimiento, a esos delincuentes se les incautaron equipos de telefonía móvil, un fusil, munición de diferentes calibres y sustancias psicoactivas que son claves en el desarrollo del proceso investigativo", indicó el comandante.



En imágenes, los uniformados registraron los procedimientos que fueron llevados a cabo en zona urbana de esa localidad del norte del Valle de Aburrá, donde tiene injerencia este grupo. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este grupo delincuencial generaba rentas ilícitas cercanas a los 1.200 millones de pesos mensuales, producto de actividades ilegales como la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades señalan al grupo delincuencial 'Pachelly' de, entre otros, generar zozobra entre la comunidad mediante amenazas, desplazamientos forzados y acciones violentas orientadas al control territorial en más de 10 barrios de esa localidad del norte del Valle de Aburrá.