Capturan en Medellín al enlace de 'Iván Mordisco' en Antioquia y cabecilla financiero del Frente 18

Tras los recientes atentados cometidos por las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el Valle del Cauca y el Cauca, el Gaula Militar del Valle de Aburrá le dio un duro golpe a la estructura armada luego de que se fuera capturado alias 'Flaco', cabecilla financiero del Frente 18.

Capturan a alias 'Flaco', cabecilla de finanzas del Frente 18 de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco'. Este delincuente era el enlace directo con el Bloque Occidental Jacobo Arenas que opera en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. #VocesySonidos pic.twitter.com/DC3YwleOCK — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 28, 2026

Sobre alias 'Flaco'

La información que entregó la Fuerza Pública es que alias 'Flaco' era el encargado de coordinar actividades de testaferrato, reclutamiento de menores de edad y era el enlace directo con el Bloque Occidental Jacobo Arenas con alta injerencia criminal en departamentos como el Valle del Cauca o el Cauca.

El brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, se refirió al prontuario criminal del capturado e indicó que era un hombre clave en la compra y comercialización de drogas.

"Encargado del reclutamiento de menores de edad, era quien también venía ingresando al departamento de Antioquia toda la tecnología de drones y material explosivo para afectar a la población civil y a las fuerzas y a la Fuerza Pública", mencionó el uniformado.



Las investigaciones han determinado que alias 'Flaco' también estaba adelantando labores de inteligencia con el propósito de hacer atentados terroristas contra la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia y que, además, hacía seguimiento a empresarios y multinacionales con el propósito de extorsionarlos.

Asimismo, el cabecilla del Frente 18 de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco' era el encargado de coordinar el traslado de hombres, material de guerra y recursos económicos de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño hacia el departamento de Antioquia.