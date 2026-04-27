Robo a iglesia en Donmatías, Antioquia, quedó en video: hombre se llevó aparatos tecnológicos

Hay indignación entre la comunidad religiosa en Donmatias, Antioquia: Un hombre ingresó a una iglesia y se robó varios elementos tecnológicos que estarían avaluados en casi 10 millones de pesos.

Un hecho poco común y que tiene consternada a la comunidad religiosa y en general a todos los habitantes del municipio de Don Matías, en el Norte de Antioquia, se produjo con el robo de varios elementos al interior de una iglesia que en las últimas horas.

Esta insólita situación afectó a la parroquia Jesucristo Rey del Universo, ubicada en el municipio de Donmatías, donde un hombre aprovechó que la iglesia se encontraba sola, después de haberse terminado una eucaristía especial en conmemoración del día del buen pastor.

Todo quedó registrado en un video captado por una de las cámaras de seguridad que está al interior de la iglesia. En las imágenes se puede ver cómo el ladrón, con mucha calma, guarda varios elementos al interior de un bolso, y hasta le dio tiempo para hacer la venia al altar antes de salir del templo.



Así lo contó a Blu Radio Bernardo Gallego Noreña, párroco de la parroquia Jesucristo Rey del Universo de Donmatias: “Cuando ya empezamos a notar que empezaban a faltarnos cosas, verificamos las cámaras de seguridad que hay dentro de la parroquia, y nos dimos cuenta que precisamente, el señor entró con un bolso grande, dentro del bolso llevaba una cobija, sacó la cobija, echó las cosas dentro del bolso, y con la cobija tapó el bolso, con el que salió normal, por el templo parroquial”.

Dentro de los elementos que este hombre alcanzó a hurtar se encuentran algunos bolsos con elementos personales, tarjetas bancarias, un computador portátil y algunos cables del piano y el sistema de sonido de la iglesia, De acuerdo con el párroco Bernardo, todo estaría avaluado en al menos 10 millones de pesos.

Finalmente, algunas personas que vieron salir a este hombre de la iglesia, indicaron que se desplazó hasta la variante y tomó un bus de transporte público con destino al municipio de Yarumal. Por ahora y con la denuncia interpuesta por la parroquia, las autoridades avanzan en la investigación del caso.