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Blu Radio  / Nación  / Cayó alias 'Lorena', compañera sentimental de 'Iván Mordisco', en bombardeos en Vaupés

Cayó alias 'Lorena', compañera sentimental de 'Iván Mordisco', en bombardeos en Vaupés

Alias ‘Lorena’ murió tras bombardeos y operación militar en Vaupés, donde fueron abatidas seis personas y se incautó material de intendencia.

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