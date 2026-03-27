Cayó alias 'Lorena', compañera sentimental de 'Iván Mordisco', en bombardeos en Vaupés

En medio de una operación militar en el departamento del Vaupés, las autoridades confirmaron la muerte de alias ‘Lorena’, quien era la compañera sentimental de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales cabecillas de las disidencias.

El hallazgo se produjo tras un bombardeo y acciones ofensivas desarrolladas en la zona de Pacoa, en el occidente de este departamento, en los Llanos Orientales.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el cuerpo de alias ‘Lorena’ fue plenamente identificado por las autoridades, lo que se convierte en una pieza clave dentro de la operación que tenía como objetivo golpear estructuras del Bloque Amazonas, perteneciente a la facción de ‘Iván Mordisco’. Esta ofensiva incluyó ataques aéreos, asalto directo de tropas en tierra y combates sostenidos con integrantes de ese grupo armado.

En el balance preliminar entregado por fuentes oficiales, se reporta que al menos seis personas fueron abatidas durante la operación militar, en la que además se logró la incautación de abundante material de intendencia.



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