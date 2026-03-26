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Blu Radio  / Nación  / Seis disidentes de alias ‘Iván Mordisco’ fueron abatidos en Vaupés tras operación de FFMM

Seis disidentes de alias ‘Iván Mordisco’ fueron abatidos en Vaupés tras operación de FFMM

Los operativos en el departamento continúan, según confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

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