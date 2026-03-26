Seis disidentes de alias ‘Iván Mordisco’ fueron abatidos en Vaupés tras operación de FFMM

En el departamento del Vaupés fueron abatidos seis integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Desde horas de la mañana las Fuerzas Militares han adelantado operativos en algunas zonas de ese departamento contra ese grupo ilegal.

“Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

En el departamento las operaciones se están realizando de manera conjunta entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.

“Nuestras Fuerzas Militares, de manera conjunta y coordinada entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, adelantan una operación de interdicción ataque aire - tierra - asalto directo - combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción 'Iván Mordisco'”, dijo el general López.

