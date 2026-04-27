Hombre se quitó brazalete electrónico y asesinó a su pareja y 2 personas más en Abejorral, Antioquia

En Abejorral, Antioquia, un hombre evadió una medida de aseguramiento quitándose un brazalete electrónico para asesinar a su expareja y otras dos personas. Alias ‘Satanás’ lo condenaron a más de 40 años de prisión

Un juez penal de conocimiento condenó a 42 años de prisión a Janner Iván Morales Poveda, conocido con el alias de ‘Satanás’, tras hallarlo responsable de un triple homicidio perpetrado en zona rural del municipio de Abejorral.

La decisión se suma a su amplio prontuario criminal, ya que actualmente cumple otra condena de 58 años por homicidios y desplazamientos forzados cometidos en el departamento del Huila.

El expediente judicial da cuenta de un perfil delictivo reiterado. Morales Poveda, de 44 años, no sólo enfrentaba procesos previos, sino que al momento de los hechos en el Oriente de Antioquia se encontraba bajo detención domiciliaria con vigilancia electrónica. A pesar de esta medida, se quitó el brazalete y abandonó su lugar de residencia.



De acuerdo con detalles revelados por el ente acusador, tras evadir los controles, ‘Satanás’ se dirigió hasta una zona cafetera en la vereda Santa Ana, donde ubicó a su excompañera sentimental. La mujer caminaba acompañada de su actual pareja y otro hombre cuando fueron sorprendidos por el agresor.

Según se probó en juicio, el ataque fue directo y violento. Inicialmente, el victimario arremetió contra la mujer utilizando un arma blanca y un arma de fuego. Posteriormente, dirigió la agresión contra los dos acompañantes, a quienes golpeó y atacó hasta causarles la muerte en el mismo lugar.

Por estos hechos, el condenado afrontará la condena por los delitos de feminicidio, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Además, en virtud de un preacuerdo, recibió una pena adicional de dos años por el delito de fuga de presos.