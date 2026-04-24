Muere hombre tras ataque sicarial en Bucaramanga; su hijo de 2 años resultó herido

Un nuevo hecho de violencia sacude a Bucaramanga, luego de que un hombre falleciera en el Hospital Universitario de Santander tras haber sido víctima de un ataque sicarial en el barrio Alfonso López.

El atentado se registró cerca del colegio Camacho Carreño, donde la víctima fue atacada con arma de fuego. En el mismo hecho, su hijo de tan solo 2 años resultó herido, aunque logró sobrevivir y actualmente recibe atención médica en un centro asistencial.

Según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tras el ataque se activó un “plan candado” en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables. Durante el operativo, uno de los presuntos delincuentes habría resultado herido, sin embargo, logró huir junto a su cómplice.

#Atención Hombre murió en el Hospital Universitario de Santander tras resultar herido en ataque sicarial en el barrio Alfonso López de Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/aD4pDEuaOX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 23, 2026

El subcomandante de la institución, Héctor Daniel García Acevedo, se pronunció sobre este hecho y confirmó que se adelantan operativos para dar con el paradero de los atacantes, así como labores investigativas para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación para determinar los móviles del crimen, que por ahora son materia de análisis.



Este caso se suma a la preocupación por los recientes hechos de sicariato en Bucaramanga, donde las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y capturar a los responsables de estos actos violentos.

